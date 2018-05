Si eres amante del mundo off-road, seguramente recordarás que hace algo más de dos años te presentamos el Sherp ATV, ¿verdad? Y si no, no te preocupes, que nosotros te refrescamos la memoria. Se trata de un todoterreno con capacidades anfibias que parecía ser invencible. Daba igual la dificultad orográfica a superar, que él salía airoso. Hasta hoy. Y si no, solamente tienes que ver el vídeo que va a continuación. (A partir de minuto 4:00)