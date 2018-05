Mientras Sony Pictures y Mattel siguen adelante con el reboot de 'Masters del universo', en Netflix están terminando de perfilar el regreso a la pequeña pantalla de She-Ra en una serie de animación que recuperará las aventuras de la hermana gemela de He-Man; personaje que debutó en el largometraje animado 'The Secret of the Sword' y que tuvo su propio spin-off televisivo en 1985 subtitulado como 'Princess of Power'.