Sharon Stone confiesa en su autobiografía que la engañaron para no usar ropa interior en “Instinto básico”

La revista Vanity Fair ha tenido acceso a un extracto de sus memorias en el cual la actriz revela que la engañaron para que no usara ropa interior en la conocida escena del cruce de piernas de 'Instinto Básico'. Según la propia Stone, un miembro del equipo de producción de la película le dijo que se la quitara con el pretexto de que su zona íntima no sería visible: "No podemos ver nada, sólo necesito que te quites las bragas, ya que el blanco refleja la luz, así que sé que las tienes puestas", ha descrito en su autobiografía.