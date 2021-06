Shaquille O'Neal: "No puedes quejarte cuando ganas 200 millones y entrenas dos horas al día"

El calendario de la NBA ha suscitado un debate candente, uno de los que se quejó fue LeBron James. Shaquille O'Neal, no ha tardado en responder a James, argumentando que muchas personas de a pie han sido despedidas de sus trabajos por la pandemia,y que por eso no tiene derecho a quejarse."Cuando vives en un mundo donde 40 millones de personas han sido despedidas, si yo estoy ganando 200 millones, no me verás quejarme." "La gente de la calle está trabajando duro y todo lo que tenemos que hacer es entrenar 2 horas al día y luego jugar un partido"