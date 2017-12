Shanghái no es Shanghái sino Shanghái, una equivocación

Entonces una señora del público me pregunta qué estoy escribiendo ahora y yo le contesto que una novela que sucede en la segunda mitad del siglo XXI y que en mi mundo del futuro el poder es más bien chino y veo las sonrisas de placer de muchos de los que han venido esta tarde a la Biblioteca de Shanghái, y me molestan: —Y no es un mundo donde quisiéramos vivir. Les digo, sonriendo. Yo soy alguien que sabe equivocarse.