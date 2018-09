Para los amantes del Dark Techno, una interesante sesión. [Aclaracion] - Esta sesión la publiqué antes, pero la autodescarté por recomendación de publicarla en un sub. Pero después de mucho mirar, he visto que, al menos para este caso, está muy poco desarrollado y no tendría ninguna repercusión. La vuelvo a dejar en ámbito general. Aún así, cualquier sugerencia o ayuda será bienvenida.