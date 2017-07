Sexualidad en la tercera edad: qué hay detrás de la anécdota del porno

Ella, más de 80. Él, 90. Diez años llevaban hablando por teléfono y postergando un encuentro que finalmente ocurrió. No sorprende demasiado que ella se refiriera a “eso” sin nombrarlo. Tampoco resulta extraña su negativa a entregarse a “eso”. Y no sorprende ni resulta extraño porque en ella estaban operando dos de los prejuicios más fuertes que todavía persisten en la sociedad sobre la sexualidad en la tercera edad: que los adultos mayores no ejercen una vida sexual activa ni están interesados en comprometerse en una relación.