Sexo, tupperwares y la novela que es un éxito un año antes de su publicación

[ACCESIBLE EN VISTA DE LECTURA] Aun falta más de un año para que vea la luz Wet Ink, la ópera prima de una británica de 33 años llamada Abigail Avis. Pero a pesar de que el libro no está previsto que salga a la venta hasta la primavera de 2027, ya ha dado el pelotazo y se ha convertido en un éxito editorial sin precedentes. La novela, bautizada por la prensa británica como tupperware erótico, está ambientada en el Londres de los años 60 y tiene como protagonista a Mitzy Barlow, un ama de casa, madre de dos hijos, que ve cómo su vida se...