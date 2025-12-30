edición general
Sexo, tupperwares y la novela que es un éxito un año antes de su publicación

[ACCESIBLE EN VISTA DE LECTURA] Aun falta más de un año para que vea la luz Wet Ink, la ópera prima de una británica de 33 años llamada Abigail Avis. Pero a pesar de que el libro no está previsto que salga a la venta hasta la primavera de 2027, ya ha dado el pelotazo y se ha convertido en un éxito editorial sin precedentes. La novela, bautizada por la prensa británica como tupperware erótico, está ambientada en el Londres de los años 60 y tiene como protagonista a Mitzy Barlow, un ama de casa, madre de dos hijos, que ve cómo su vida se...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... marchita mientras permanece atrapada en un matrimonio sin amor. Para conseguir unos ingresos extras, y como era muy habitual en la época, Mitzy comienza a organizar reuniones con otras mujeres de su barrio para tratar de venderles las bondades de los envases tupperware. Pero mientras tanto, y para sobrellevar la rutina y el aburrimiento de su vida conyugal, por las noches se dedica a escribir sus fantasías sexuales. Los recipientes de plástico diseñados para conservar alimentos acabarán

