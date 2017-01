Sexo, tormentos y libido: una línea telefónica para los jóvenes afganos

"No lo consigo sin viagra", le murmura al teléfono un joven afgano, preocupado por que no le oiga su familia. Del otro lado, una voz pausada le tranquiliza con tono profesional: "Querido hermano, no te avergüences, no eres el único. Vamos a ayudarte a resolver tu problema". En un Afganistán conservador y hostil a la mezcla entre sexos, hablar de dificultades sexuales es culturalmente impensable, casi una perversidad. No obstante, ahora la juventud puede encontrar un oído y consejos para sus problemas de erección o sobre su homosexualidad.