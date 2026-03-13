Sexo y secretos en Mallorca: el club de intercambio de parejas donde las fantasías se hacen realidad

Lejos del bullicio de la fiesta de la Playa de Palma, parejas de toda Europa se reúnen en un local subterráneo para vivir sus deseos ocultos lejos de la mirada pública. En pleno corazón del Ballermann se encuentra uno de los pocos «templos del placer» para swingers de Mallorca, este club ocupa el sótano de una casa anodina. Solo un sencillo cartel con la palabra Elyxir y un discreto anuncio luminoso delatan que aquí reside un club de intercambio de parejas.