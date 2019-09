"El sexo no tiene sentido y no es productivo", la creciente comunidad digital de asexuales en China

"Puedo pasar como una persona normal y sexual". A la joven china Diane Xie no le preocupa no sentir atracción sexual y no se imagina teniendo relaciones sexuales con alguien. "Creo que nunca he sabido lo que es sentir atracción sexual", dice ella. "Pero sí creo que estar libre de deseo sexual es algo bueno para mí, ya que creo que el sexo realmente no tiene sentido y no es productivo", añade. No hay cifras exactas sobre el número de personas que se identifican como asexuales en China.