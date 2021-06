Sexo entre superhéroes: 10 viñetas tórridas que no verás en cines

En el universo cinematográfico de Marvel y de DC los superhéroes han llegado a lugares inhóspitos, se han enfrentado a criaturas de otro planeta, han sobrevivido a la destrucción de ciudades enteras, sin embargo, algo muy fuerte les impide ir al dormitorio. Bueno a todos menos a Tony Stark, que no tiene ningún problema en tirar los trastos a la mismísima tía May, y a Deadpool, cuya irreverente forma de ver el mundo también implica un poco de rock and roll.