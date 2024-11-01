edición general
3 meneos
8 clics

La sevillana Cristina Lora se proclama ganadora de ‘Operación Triunfo 2025’

En la final celebrada este lunes, Cristina cantó "La noia", un tema de Angelina Mango, así como “My Baby Just Cares for Me” de Nina Simone, tema que también interpretó en la Gala 0, cuando fue seleccionada para entrar al concurso. Más allá del escenario, el público pudo conocerla en profundidad gracias a la Academia, el espacio donde los concursantes conviven, reciben formación artística y preparan sus actuaciones, retransmitido en directo durante las 24 horas. Entre las curiosidades que conquistaron a la audiencia, destaca por haber...

| etiquetas: television , musica , sevilla
3 0 3 K 18 actualidad
1 comentarios
3 0 3 K 18 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... interpretado en varias ocasiones al piano el himno del Sevilla FC, gesto que generó numerosos comentarios entre los seguidores del programa. Con este triunfo, Cristina Lora se convierte en la segunda sevillana ganadora en la historia de ‘Operación Triunfo’, tras Famous Oberogo, campeón de 'OT 2018' y natural de Bormujos.
0 K 16

menéame