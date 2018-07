Seven nation army, ¿Por qué se convirtió en himno deportivo?

Tiene sentido que los ganadores de un torneo se dejen la voz con 'We Are the Champions'. Por su parte, casos como el de 'Sweet Caroline' y los New York Yankees, o 'You'll Never Walk Alone' y el Liverpool, nos hablan de una afición que decide apropiarse, por los motivos que sean, de una canción concreta. Pero 'Seven Nation Army' representa un caso muy diferente: se extirpó una melodía del conjunto de la pieza y se transformó, poco a poco, en una suerte de esperanto para los deportes de masas, propiedad de todas las aficiones... y de ninguna.