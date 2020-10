Seven Days War premiada en el Festival Internacional de Cine de Sitges

En lo que a animación se refiere, la cinta Seven Days War de Yūta Murano fue galardonada como mejor largometraje de animación. [...] La película Seven Days War competía en la categoría con otras producciones japonesas, como Hello World de Tomohiko Ito y Lupin III THE FIRST de Takashi Yamazaki. Dentro de la misma sección de festival también se proyectó el filme coreano Beauty Water, una obra de terror sobre los cánones de belleza realizada por el estudio Studio Animal [...] La película se encuentra licenciada en nuestro país por Selecta Visión.