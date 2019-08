17 Sesgos Cognitivos que nos complican la vida

Los sesgos cognitivos surge como necesidad evolutiva. La cuestión es que ahora parece estar mas perjudicando que favoreciendo, Un sesgo es como una lente que llevamos sin darnos cuentas delante de nuestros ojos para ver lo que nos rodea, la realidad. Lo más curioso de padecer de sesgo, es que desconocerías la existencia de aquello que esta fuera de tu percepción, no lo verías, no lo escucharías, no lo sentirías. Sencillamente para ti no existiría.