El sesgo de resultado: si no mueres la primera vez es muy probable que bebas y conduzcas de nuevo [ENG]

El sesgo de resultado es mucho más probable en los eventos negativos. Considera el siguiente escenario: un agente inmobiliario no les revela a sus clientes la alta probabilidad de que se inunde el sótano de la casa. El riesgo existe en el momento en el que decide no contárselo a sus clientes, independientemente de si hay una inundación o no. Sin embargo, en realidad el agente es más probable que sea visto más negativamente si el sótano es inundado.