edición general
11 meneos
9 clics
Los servicios de inteligencia alemanes apuestan por una alternativa europea a Palantir [DEU]

Los servicios de inteligencia alemanes apuestan por una alternativa europea a Palantir [DEU]

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (FDP) de Alemania, el servicio de inteligencia interior del país, utilizará en el futuro una solución de software europea para el análisis de grandes conjuntos de datos, rompiendo así su relación con la controvertida empresa estadounidense Palantir. Según investigaciones de WDR, NDR y el Süddeutsche Zeitung, la agencia adquirió una plataforma de análisis de datos de la empresa francesa ChapsVision.

| etiquetas: alemania , palantir , servicios secretos , análisis de datos
9 2 0 K 120 actualidad
14 comentarios
9 2 0 K 120 actualidad
mmlv #1 mmlv
El uso del software de Palantir por parte de las agencias de seguridad ha sido objeto de debate desde hace tiempo. Entre otras preocupaciones, se han planteado advertencias sobre la dependencia de la tecnología estadounidense y los vínculos políticos de la empresa con círculos conservadores de derecha en Estados Unidos.

A finales del año pasado, la Oficina Federal Alemana para la Protección de la Constitución (BfV) anunció su intención de examinar alternativas europeas.

Según informes de

…   » ver todo el comentario
2 K 45
Sr.No #5 Sr.No
Lo que nos faltaba, dejar que los alemanes, con el historial que tienen y siendo los siervos lame botas de los gringos, tuvieran acceso a una herramienta así para vigilar y espiar en toda Europa. Es una aberración y no se debería ni plantear el uso de tal monstruosidad. Esto realmente es aplicable a cualquier gobierno, que hoy son muy pro derechos humanos pero mañana cambian los vientos y empiezan a querer eliminar a quienes les molesten.
3 K 37
crob #8 crob
#5 al final es in juego de suma 0 con distintas ventajas
no puedes permitirte no jugar
prefieres dejar en mano de USAnos todo "con el historial que tienen"
0 K 15
Sr.No #9 Sr.No *
#8 si lo quieres para espiar hacia fuera todavía, no es que sea muy ético pero bueno, es el juego. Pero esas mierdas nunca se usan "solo pa fuera".
0 K 12
Deviance #10 Deviance
#5 Palantir ya está implantado en los sistemas de defensa y vigilancia europeos. Lo que me jode es que lo pregonen a los cuatro vientos.
0 K 12
Sr.No #12 Sr.No *
#10 ya lo vi, en UK por ejemplo. Qué miedo.

www.meneame.net/story/reino-unido-alia-palantir-pacto-defensa-1-500-mi

Aunque me suena que ha habido alguno más reciente.
1 K 24
Deviance #13 Deviance
#12 Y España. Búsqueda rápida de Google.... .
Palantir Technologies ha consolidado su presencia en España a través de su filial Palantir Technologies Spain SLU , disparando sus ingresos tras cerrar contratos clave en el sector de defensa y seguridad. La empresa estadounidense, especializada en software de análisis de datos e inteligencia artificial, ha establecido a Madrid como un punto clave de expansión en Europa

Como te quedas.
1 K 24
tul #14 tul
#5 tranquilo, seguro que los de la afd lo usan con mesura cuando gobiernen :troll:
1 K 26
Pertinax #2 Pertinax
Pues suena a bien.
0 K 20
#11 mcfgdbbn3
¿Y por qué no nos permiten hacerlo a Menéame? O sea, ponernos nosotros a cotillear a la gente y publicar todo aquí.
0 K 12
alfre2 #3 alfre2
Cuando dicen “alternativa europea” quieren decir “alemana”, cierto? O les valdría igual si fuese, por ejemplo, española o italiana?

Es para un amigo, que me está preguntando
0 K 11
#4 XXguiriXX
#3 empresa francesa ChapsVision
1 K 23
#6 hokkien
#4 en Alemania, Die neue Gestapo
0 K 10
Deviance #7 Deviance *
Excelentes estrategas que pregonan a los cuatro vientos sus planes para desengancharse de una sistema de inteligencia militar implantado en toda Europa, son unos genios.
#4 Para mas INRI.
0 K 12

menéame