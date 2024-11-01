Los servicios de inteligencia alemanes apuestan por una alternativa europea a Palantir [DEU]

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (FDP) de Alemania, el servicio de inteligencia interior del país, utilizará en el futuro una solución de software europea para el análisis de grandes conjuntos de datos, rompiendo así su relación con la controvertida empresa estadounidense Palantir. Según investigaciones de WDR, NDR y el Süddeutsche Zeitung, la agencia adquirió una plataforma de análisis de datos de la empresa francesa ChapsVision.