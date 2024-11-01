Los servicios de inteligencia alemanes apuestan por una alternativa europea a Palantir [DEU]

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (FDP) de Alemania, el servicio de inteligencia interior del país, utilizará en el futuro una solución de software europea para el análisis de grandes conjuntos de datos, rompiendo así su relación con la controvertida empresa estadounidense Palantir. Según investigaciones de WDR, NDR y el Süddeutsche Zeitung, la agencia adquirió una plataforma de análisis de datos de la empresa francesa ChapsVision.
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A finales del año pasado, la Oficina Federal Alemana para la Protección de la Constitución (BfV) anunció su intención de examinar alternativas europeas.
Según informes de
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no puedes permitirte no jugar
prefieres dejar en mano de USAnos todo "con el historial que tienen"
www.meneame.net/story/reino-unido-alia-palantir-pacto-defensa-1-500-mi
Aunque me suena que ha habido alguno más reciente.
Palantir Technologies ha consolidado su presencia en España a través de su filial Palantir Technologies Spain SLU , disparando sus ingresos tras cerrar contratos clave en el sector de defensa y seguridad. La empresa estadounidense, especializada en software de análisis de datos e inteligencia artificial, ha establecido a Madrid como un punto clave de expansión en Europa
Como te quedas.
Es para un amigo, que me está preguntando
#4 Para mas INRI.