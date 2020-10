Servicio de internet espacial de Elon Musk tendrá un mayor costo y será más lento de lo anunciado

Starlink, el servicio de Internet por satélite de SpaceX de Elon Musk, ha pasado a una versión beta pública. La tecnología utiliza un grupo de satélites, en órbita alrededor de la Tierra, para brindar conexiones a Internet a los usuarios. En un correo electrónico aparente enviado a los probadores beta, compartido en Reddit, la "Beta Better Than Nothing" es un intento de "reducir [las] expectativas iniciales" de los posibles usuarios. “Espere ver que las velocidades de datos varían de 50 Mb/s a 150 Mb/s y la latencia de 20 a 40 ms