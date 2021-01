Series más allá del hype: el caso de ‘State of the union’

Si conocen las novelas de Nick Hornby (y si no las conocen, lectura recomendada) se pueden hacer una idea muy aproximada del tono y el contenido de la serie: tiene esa ligereza o sencillez con las que es capaz de expresar cosas de gran hondura; el humor y la ironía que no esconden el desencanto o la angustia; gente normal y corriente (si es que eso existe), que intenta vivir el día a día con sus contradicciones y sus grietas; no hay grandes aspavientos, ni sentimentalismo, ni melodrama.