La serie de no humor de TVE

Se ha criticado “Diarios de la cuarentena” por pretender traer risas al drama. Ojala, que diría Camacho. Lo llamativo es su forzado y casi forzoso costumbrismo. En “Cuéntame”, por ejemplo, TVE nos enseña cómo éramos, pero no puede haber costumbrismo donde todavía no hay una costumbre. Le han puesto tan pronto el espejo al español confinado que casi parece que TVE se adelanta y no cuenta lo que está pasando sino lo que debe pasar. Es una sitcom modelo, dicta costumbre. “Estáis siendo así”, nos dicen con mirada de hipnotizador. Así. ¡Así!