Las serias dudas sobre el delito de corrupción en los negocios que el juez Peinado imputa a Begoña Gómez

De los cuatro delitos que el juez Peinado atribuye a Begoña Gómez –tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios– quizá sea este último el que está menos fundamentado jurídicamente y el más endeble de cara al próximo juicio con jurado contra la esposa del presidente del Gobierno por la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid. Jorge Agüero, managing partner de Fukuro Legal, ve con preocupación que el asunto acabe en un jurado popular.