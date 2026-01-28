·
Sergio, propietario de 3 pisos: “El último me costó 56.000€ y el alquiler son 680€ al mes, tiene mucha rentabilidad”
Sergio es un joven zaragozano que vive en Andorra y, además de dedicarse al mundo de los pódcast, empezó muy joven en la inversión inmobiliaria
|
etiquetas
:
vivienda
,
alquiler
4
1
10
K
-18
actualidad
18 comentarios
actualidad
#2
Josecoj
Pero quién dedica algo de su tiempo en ver/escuchar a estos personajes??
4
K
57
#13
IsraelEstadoGenocida
#2
Los que aspiran a ser como ellos
2
K
30
#18
Josecoj
#13
Y se piensan que perdiendo el tiempo viéndoles lo van a conseguir, no? Acojonante
0
K
9
#15
capitan.meneito
#2
tú y yo, que aquí estamos, comentando el meneo.
0
K
10
#17
Josecoj
#15
Joe, no es ni remotamente lo mismo leer un artículo de un periódico que ver un vídeo de un subnormal en YouTube
0
K
9
#3
taSanás
3 pisos y ya vive en andorra?
este lo que vende son asesorías y cursos para inmobros, me juego una mano
3
K
34
#6
sotillo
#3
Otro patriota
1
K
18
#11
chocoleches
*
#3
No basta con vivir en Andorra para no pagar impuestos españoles, si tus negocios están en España Hacienda dirá que tu centro de actividad económica está aquí y tienes que tributar por ello. (y no hay un caso más claro que arrendar un piso)
En todo caso omite detalles importantes en su historia, de dónde sacó el dinero para comprar estos pisos?
3
K
37
#16
Mikhail
#11
¿Y cómo se aprovechó de los impuestos de todos los españoles hasta que decidió que su dinero era todo para él?
0
K
7
#9
Marisadoro
*
María, inquilina que cobra el Smi y paga 680€ a un residente en Andorra, ha pedido un préstamo personal para ir al dentista.
1
K
27
#4
Aguarrás
*
Sin saber nada de este mocoso, ni es normal encontrar pisos tan baratos, ni a su edad tiene la gente
trabajadora
el dinero ahorrado para meterse en la merienda de negros que es comprar un piso.
No digo ya varios.
1
K
19
#5
Don_Pixote
#4
en Zaragoza en barrios como el Gancho, Oliver, zonas de la Magdalena etc.. donde no vivirias, si es posible encontrar esos precios
Fuente:
www.idealista.com/venta-viviendas/zaragoza-zaragoza/con-precio-hasta_6
0
K
8
#7
HeilHynkel
#4
Es que no entiendes nada de meritocracia ... lo principal es saber elegir unos buenos padres con pasta.
Es más, ni siquiera hace faltan dos progenitores con pasta .. con que sea uno, suele ser suficiente.
2
K
34
#8
oceanon3d
*
#4
Los hay (sobre todo a reformar) y si dice la verdad muy loable que no se haya subido al carro de los usureros sino de los alquileres sostenibles.
Yo tengo varios también, algunos heredados y otros ya pagados porque empiezo a ser viejuno, y los tengo en alquiler convencional sin subirme a la parra ni de lejos. No espero eso de mis vecinos de la zona de Tenerife, es un sálvese quien pueda; ver pisos cutres en alquiler en canarias a 1.200€ hiere la razon. Que se legisle joder.
1
K
20
#10
Aguarrás
*
#8
En Madrid por lo general cualquier ratonera inmunda cuesta un Congo.
Ya once o doce años daba vergüenza ajena lo que te intentaban vender y a qué precios... Hoy en día, peor.
Y los pisos a buen precio "no ven anuncio". Van directamente a inversores que pagan generosa propina por ello.
La gente normal ya de inicio parte en desventaja.
0
K
12
#14
powernergia
Simplemente voy a pegar otro comentario que hice antes en otro envío, y que es igual de válido en este envío:
"El 40% de las compraventas inmobiliarias las protagonizan foráneos"
Y luego los miserables te vienen contando que la culpa es de los inmigrantes que tienen que compartir piso para que los inversores ganen dinero.
Manda güevos, que diría el otro"
0
K
9
#1
YSiguesLeyendo
Sergio Beguería, joven zaragozano de 24 años, ha invertido en tres pisos, combinando su éxito en pódcast con la inversión inmobiliaria.
El primer piso lo compró en 2023 por 48.000 euros y lo alquila actualmente por 546 euros al mes, logrando un beneficio bruto de al menos 250 euros mensuales.
0
K
8
#12
Songji
Panfleto publicitario plagado de falsedades para captar incautos que le den su dinero a este tío. Para empezar los pisos "céntricos" en capitales de provincias no cuestan lo que él dice...
0
K
7
