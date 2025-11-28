edición general
Sergio, experto en placas solares: "No las recomiendo, me he ahorrado 250 euros en un año y tardas 15 años en amortizar la instalación"

Tras invertir alrededor de 13.000 euros, afirma que el ahorro obtenido ha sido de solo 250 euros anuales. Por ello sostiene con firmeza: “No las recomiendo, me he ahorrado 250 euros en un año y tardas 15 años en amortizar la instalación”. Su testimonio refleja un claro desencanto.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Huele a trola.

Mi caso:
- Instalación: 5.800 euros (encima financiada al 0% en 18 meses)
- Ahorro en IBI (cuatro años) 300 euros al año: 1.200
- Desgravacion en la renta por mejora de la eficiencia energética (el próximo año) Calculo que sobre otros 1.200
- Ahorro en recibos ( en unos cuatro meses) más de 300 euros (tengo dos casas y los excedentes de una compensan la otra) Calculo que al año pueden ser 500 (en invierno se produce menos)

Esto se paga más o menos en cinco años.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Añado detalle de las últimas facturas.  media
#10 nanovilla
#2 Pero trola gorda. Yo he gastado 6000€ y me estoy ahorrando al mes unos 150€, eso sin contar con que no estoy buscando las mejores ofertas, ni he contado posible rebaja de IBIS, devolución de hacienda o similares. Tengo aerotermia con suelo radiante refrescante y he pasado de pagar 135€ € al mes a 22€, y el excedente lo uso para la segunda vivienda.
HeilHynkel #12 HeilHynkel *
Tengo a unos compañeros con un caso similar, tiran de aerotermia y aunque es muy eficiente ... menuda hostia en luz. Al poner paneles se ahorran un pasturrial.
SMaSeR #8 SMaSeR
Pues algo falla ahí. Esto pasaba así hace 15 años. Hoy en día por 5000/6000 tienes montado placas e inversor para 4kW que amortizas en 5/6 años sin ayudas. Con ayudas en 4/5.

Las placas solares hoy en día tienen una vida útil de 25 a 35 años. Aunque tardases 15 en amortizarlo (que no se tarda eso ya), el resto que le quede de vida es completamente libre.

15 Años se tardaba cuando estudie yo fotovoltaica hace 15 años precisamente xD y además las placas duraban unos 20 años.
Supercinexin #4 Supercinexin
Consiste en desembolsar de golpe todo el dinero que te vas a gastar en electricidad en quince años, en efecto, así es.

Motivo por el cual, con inflación y su puta madre, yo no me las he puesto en mi casa (Reino Unido). Una salvajada de dinero que duele sólo de verlo. Para eso haces otras reformas en la casa.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
yo no me las he puesto en mi casa (Reino Unido).

El sitio ese ¿no es donde cuando sale una cosa amarilla en el cielo que da mucha luz corren despavoridos porque no saben que es? :roll:
Golan_Trevize #9 Golan_Trevize
#7 no, salen todos como lagartijas a parques y zonas abiertas al aire libre, y aunque sea pleno invierno y haga una rasca de 2º, se descamisan y se ponen más rojos que las gambas de Huelva.
Nihil_1337 #3 Nihil_1337
"Yo mi coche es eléctrico, yo lo cargo con el sol”

¿Por qué habla como Tarzán el experto?
PabloPani #5 PabloPani
¿13.000 eur? Por muy experto que seas en placas solares te han timado Sergio
Ransa #11 Ransa
13.000? Pavos Pero qué ha montado? Un panel vale 100 euros, ha montado mucha batería
#13 Alcalino
La he votado bulo.

Mi suegra tiene 6 placas, que costaron 5000€, no 13000€

cada factura ha pasado de 100€ a 30€, (dos meses) , eso son 1800€ de ahorro anual.

En el peor de los casos amortizadas en 5 años.
Nadieenespecial #14 Nadieenespecial
La gente hace instalaciones a lo bestia sin sentido, y en los foros y demás también se promocionan, cuando lo que deberían es hacer un estudio integral de eficiencia de toda la casa en vez como invertir un dinero dado. Y menos aun ir directamente a un instalador del sistema que sea que te va vender solo su solución
RegiVengalil #1 RegiVengalil
"El sol es gratis, la energía más barata que existe"

Con esta afirmación cualquier economista mediocre se echaría las manos a la cabeza :palm:
