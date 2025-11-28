Sergio, experto en placas solares: "No las recomiendo, me he ahorrado 250 euros en un año y tardas 15 años en amortizar la instalación"

Tras invertir alrededor de 13.000 euros, afirma que el ahorro obtenido ha sido de solo 250 euros anuales. Por ello sostiene con firmeza: “No las recomiendo, me he ahorrado 250 euros en un año y tardas 15 años en amortizar la instalación”. Su testimonio refleja un claro desencanto.
Mi caso:
- Instalación: 5.800 euros (encima financiada al 0% en 18 meses)
- Ahorro en IBI (cuatro años) 300 euros al año: 1.200
- Desgravacion en la renta por mejora de la eficiencia energética (el próximo año) Calculo que sobre otros 1.200
- Ahorro en recibos ( en unos cuatro meses) más de 300 euros (tengo dos casas y los excedentes de una compensan la otra) Calculo que al año pueden ser 500 (en invierno se produce menos)
Esto se paga más o menos en cinco años.
Añado detalle de las últimas facturas.
Tengo a unos compañeros con un caso similar, tiran de aerotermia y aunque es muy eficiente ... menuda hostia en luz. Al poner paneles se ahorran un pasturrial.
Las placas solares hoy en día tienen una vida útil de 25 a 35 años. Aunque tardases 15 en amortizarlo (que no se tarda eso ya), el resto que le quede de vida es completamente libre.
15 Años se tardaba cuando estudie yo fotovoltaica hace 15 años precisamente y además las placas duraban unos 20 años.
Motivo por el cual, con inflación y su puta madre, yo no me las he puesto en mi casa (Reino Unido). Una salvajada de dinero que duele sólo de verlo. Para eso haces otras reformas en la casa.
yo no me las he puesto en mi casa (Reino Unido).
El sitio ese ¿no es donde cuando sale una cosa amarilla en el cielo que da mucha luz corren despavoridos porque no saben que es?
¿Por qué habla como Tarzán el experto?
Mi suegra tiene 6 placas, que costaron 5000€, no 13000€
cada factura ha pasado de 100€ a 30€, (dos meses) , eso son 1800€ de ahorro anual.
En el peor de los casos amortizadas en 5 años.
Con esta afirmación cualquier economista mediocre se echaría las manos a la cabeza