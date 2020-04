¿Y qué será de los palestinos? .

En estos tiempos de tribulación, con muertes de personas conocidas y tan cercanas, aunque no hayamos intercambiado nunca una palabra, como la de Luis Eduardo Aute, tengamos un recuerdo sobre la situación de los 'otros' que están en peores condiciones, por el coronavirus y por la ideología sionista. Gaza lleva más de 13 años bloqueada, el 97 % de su agua no es potable, las aguas que iban a Gaza han sido robadas por los israelís; no tiene electricidad, y ya tiene confirmados varios casos de coronavirus.