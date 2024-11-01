edición general
3 meneos
13 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

¿Qué será eso del “Escudo social”?

Lo del “Escudo social” -que suena a defensa de la solidaridad atacada por malvados capitalistas- es una expresión inventada que se puede resumir en lo siguiente: hay movimientos políticos que pretenden que el apoyo a colectivos vulnerables deje de pagarse con los impuestos, para que lo paguen de sus ahorros o de su inversión la gente corriente, por supuesto sin eximir a nadie de abonar además los impuestos que les correspondan. En suma, “Yo invito, tú pagas”. Así el dinero de los contribuyentes va dos veces a Hacienda.

| etiquetas: escudo social , okupación , vivienda , desahucios
3 0 8 K -20 actualidad
10 comentarios
3 0 8 K -20 actualidad
Comentarios destacados:    
Sinfonico #1 Sinfonico *
Y esta gilipollez?...de subvencionar a Quirón con dinero público ni mú oye
4 K 59
Barstow #4 Barstow
#1 #2 Hace falta que os okupen la casa y el gobierno lo bendiga para que abrais los ojos.
1 K 24
Sinfonico #5 Sinfonico
#4 Es evidente que no conoces la diferencia entre una ocupación y un allanamiento de morada, pero vienes aquí a dar lecciones ... Animalico ..
0 K 13
Barstow #7 Barstow
#5 Es evidente que no conoces lo que está pasando en tu propio país y en tu propio vecindario... y probablemente en tu propio portal.
0 K 12
Sinfonico #9 Sinfonico
#7 Cuéntame más, que te veo muy puesto
1 K 25
Bapho #10 Bapho
#9 no te va a contar nada, ya sabemos que de datos y argumentos sobre este tema...tienen pocos o ninguno.
0 K 12
cocolisto #6 cocolisto
#4 Los güevos me van a ocupar. A ti de momento el cerebro.
0 K 20
Barstow #8 Barstow
#6 A ti no porque hace mucho frío con tanto hueco.
0 K 12
cocolisto #2 cocolisto
Este artículo desvela como es necesaria una política de reemplazo de periodistas basura..
Por cierto,he votado positivo por equivocación a un artículo mierdero.
1 K 24
Autarca #3 Autarca *
"Ultraizquierda", lo lamento por los que se creen estas idioteces

Aunque también lo lamento por los que se creen lo de "fachoesfera"
0 K 11

menéame