¿Qué será eso del “Escudo social”?

Lo del “Escudo social” -que suena a defensa de la solidaridad atacada por malvados capitalistas- es una expresión inventada que se puede resumir en lo siguiente: hay movimientos políticos que pretenden que el apoyo a colectivos vulnerables deje de pagarse con los impuestos, para que lo paguen de sus ahorros o de su inversión la gente corriente, por supuesto sin eximir a nadie de abonar además los impuestos que les correspondan. En suma, “Yo invito, tú pagas”. Así el dinero de los contribuyentes va dos veces a Hacienda.