¿Será 2021 el año en que los autónomos coticen por ingresos reales?

La clave para que el sistema funcione es que sea justo. No es lógico que un notario pueda cotizar lo mismo que un repartidor de comida a domicilio cuando sus ingresos son muy diferentes. Beneficia y da mejor cobertura a los autónomos con menos ingresos. Pero igualmente es importante que los autónomos no tengan que anticipar cotizaciones. No se trata de que se tenga que pagar más, sino que se liquide por lo que se ha ingresado.