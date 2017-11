Ser padre y tener TOC es sufrir a todas horas. No, con esta sentencia mi intención no es impregnar este texto de dramatismos o alarmismos ni mucho menos, porque deciros que momentos maravillosos de un padre con TOC los hay y muchos. No obstante, el compañero de viaje, el intruso, el que se coló en tu fiesta de cumpleaños para siempre y sin invitación…sigue ahí.