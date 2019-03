Pablo Iglesias me contestó que Jaume Asens, número uno de la candidatura por Barcelona, "no es independentista sino soberanista" y que se le votará "no porque sea independentista, que no lo es, sino porque es alguien que sabe dialogar". Hay que dejar claro que Asens tiene perfecto derecho a ser independentista. Faltaría mas. El tema es si lo es o no. Para analizarlo, veamos qué ha dicho durante el 'procés'.