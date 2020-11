Sospechen de la gente que habla de formas de ser, costumbres e idiosincrasias particulares atribuibles por igual a todos los habitantes de un territorio de miles de kilómetros cuadrados, llámese Cataluña, España o Europa. No me siento español; no entiendo qué significa sentirse español, o asturiano. Asumo que lo soy, lo pone mi DNI, igual que soy asturiano porque he nacido en Oviedo y Oviedo está en Asturias.