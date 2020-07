Por ser "moralmente inapropiados", retiran varios mangas en Australia

La cadena de tiendas Books Kinokuniya, especializada en la distribución de libros de manga, se vio obligada a retirar algunos títulos de su sucursal en Sídney, Australia. Una legisladora[...] emitió una queja al considerarlos como “moralmente inapropiados” [...] El representante de la editorial japonesa señaló que la compañía debe respetar la ley y cultura local [...] Esta es la lista de los mangas retirados en Sídney: Eromanga Sensei, Sword Art Online, Goblin Slayer, No Game No Life, Boku wa Mari no Naka, Parallel Paradise, Seikoku no Dragonar