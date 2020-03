Con el 8M reciente tenemos ciertas cosas sobre las que hablar, hermanas. Porque el 8M siempre ha sido una fecha reivindicativa, un día en el que gritamos para repetir que estamos aquí, que no nos vamos a callar, que somos muchas y, aquí viene el quid de la cuestión, que somos diversas. Porque seamos sinceras, ser feminista no te quita lo racista, como el hecho de ser homosexual no quita que puedas ser un machirulo.