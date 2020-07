El SEPE tarda 7 años en reclamar a Caixabank el pago de 18,6 millones de euros por el despido de mayores de 50 años

El Tesoro aún no le ha girado las liquidaciones de 2014 y 2015, por lo que la entidad financiera aún tiene pendiente el abono de casi 95 millones. A Banca Caixa Geral no se le ha exigido todavía el ingreso de 847.000 euros correspondientes a 2015. Telefónica no satisfizo los 305 millones de su ERE de 2011 hasta finales de 2019 y Securitas completó los pagos de 2015 en diciembre del año pasado. Las aportaciones exigidas a las empresas desde 2011 suman 530,28 millones. El ministerio culpa de los retrasos a la complejidad de los procedimientos