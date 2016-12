12 meneos 121 clics

Creo que una de las primeras cosas que asumí en la vida fue mi nacionalidad. Era español. No había nada que analizar, ni discutir, ni reclamar. Venía de fábrica. No había opción. Era una verdad absoluta, inalterable, como la certeza de la muerte. Has nacido en España, eres español. Así lo demuestra tu documentación, tu idioma, la recaudación de tus impuestos.… Lo que nunca llegue a entender con la misma incuestionable certeza era qué significaba ‘sentirse’ español.