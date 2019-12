Sentencia del caso Arandina: la justicia ha muerto

La única prueba que han tenido en cuenta los jueces para considerar que los jugadores han cometido un delito es la declaración de la víctima. La declaración de la víctima debe reunir unos requisitos, debe ser coherente, lógica, constante... En la misma sentencia los jueces reconocen dos obstáculos, que la víctima ha dado versiones contradictorias y que ha mentido. Si la declaración de la víctima no es fiable no sirve como prueba, al ser la única prueba, ya no hay pruebas. Sin pruebas no se puede condenar a nadie. También miente en los audios de