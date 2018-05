Sentados en el muelle de la bahía con Otis Redding

Cuentan, aunque hay diversas versiones al respecto, que cuando Otis Redding llegó al estudio el 22 de noviembre de 1967 para grabar Sittin’ on the dock of the bay llevaba preparada una parte recitada para el final. La leyenda dice que, a la hora de recitar esa parte, se le olvidó y lo que hizo fue silbar una melodía. Al acabar la grabación le comentó a Cropper que no había problema, que esa versión no iba a ser la definitiva y que en diciembre volverían al estudio para terminar la canción. Efectivamente el 7 de diciembre añadieron...