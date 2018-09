Sara Montiel en la canción "Es mi hombre": “Si me pega me da igual, es natural. Que me tenga siempre así, porque así le quiero”. ( youtu.be/bk-w5wKQrik ) y otras mujeres que cantaban a los malos tratos desde un punto de vista que hoy sería impensable: el de la víctima que asume su rol con pasiva naturalidad.