Señales de que un matrimonio no durará, según fotógrafos de bodas

Los fotógrafos de bodas pasan mucho tiempo con sus clientes entre la primera visita, la primera sesión de fotos y la boda. Por ello, tienen muy buen ojo para captar diversas señales de que una pareja de recién casados no va a durar mucho como que uno de los miembros de la pareja no muestre mucho interés en las fotos, que haya más de un 20% de falta de asistencia a la boda, que haya discusiones internas entre los invitados sobre la pareja, que la pareja no se ponga de acuerdo en el aspecto financiero o que apenas hablen en el banquete.