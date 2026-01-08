El Senado propina un revés a Trump con una resolución para prohibir más acciones militares en Venezuela

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este jueves votar una resolución que prohíbe al presidente estadounidense autorizar nuevas acciones militares en el país sudamericano, por 52 votos contra 47, en lo que representa la primera señal firme de descontento entre las filas republicanas tradicionales sobre la operación que secuestró a Nicolás Maduro. La resolución especifica que la Administración de Trump tendrá que dirigirse primero al Congreso para recibir autorización antes de poder dar luz verde a cualquier operación militar en Venezuela.