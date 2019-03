Sekiro: Shadows Die Twice es lo más duro que vas a jugar en años, y por eso lo necesitas

Una de las filosofías de Hidetaka Miyazaki, presidente de los estudios de From Software y padre de toda la saga Souls, con sus juegos, es que el jugador obtenga una gran sensación de satisfacción al superar un reto. Dicho de otro modo, quiere que suframos tanto con un enemigo difícil que, al eliminarlo, sentiremos una paz y felicidad casi indescriptible. Eso lo ha logrado en cada uno de sus juegos, pero no quiere decir que el camino hasta esa sensación no sea duro, muy duro. Y en el caso de Sekiro me atrevo a decir que lo es aún más.