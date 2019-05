Seis personas que prueban que el capitalismo está roto en América. (Eng)

Trabaja duro, cobra, prospera. Pero esa no es la realidad que vive mucha gente, incluso en países ricos e industrializados como los Estados Unidos. Para muchos estadounidenses, las largas horas y la implacable dedicación a su trabajo no son suficientes para salvarlos de la falta de vivienda, la deuda y otras humillaciones. En los últimos años, The Guardian habló con muchas personas para quienes el capitalismo, como sabemos, no está funcionando. Aquí están algunas de sus historias: