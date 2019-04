Seis meses de prisión para un hombre que mató a su perro tirándolo por el balcón

Óscar C. C., su dueño, hoy ya en prisión por otros antecedentes penales, fue señalado por las Fuerzas de Seguridad como el responsable de arrojar al can desde un ático situado en un tercer piso. El perro murió en el acto. Seis meses de prisión es la sentencia que ha recaído sobre el procesado y la inhabilitación especial «para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con animales o tenencia de animales» durante tres años y medio.