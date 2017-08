Seis madres afrontan críticas y complejos con fotografías íntimas

"Siempre he sido una chica delgada. Desde que tengo memoria recuerdo que me han dicho que no tengo culo, tetas ni curvas. Lo único que pasa es que estoy delgada. Algunas personas no se dan cuenta del impacto de sus palabras e incluso llegan a pensar que llamarme 'delgada' es un piropo. Pero lo peor es cuando lo dicen con la intención de insultar. En todo momento, yo deseaba las curvas de las otras chicas...