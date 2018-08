Seis ‘fake news’ que han calentado este agosto y tal vez te has perdido (o creído)

Al turista no le seccionaron la femoral; el Constitucional no avaló las leyes del 6 y 7 de septiembre; Pisarello y su familia no han ido de vacaciones a cargo del contribuyente; en Poble Sec no hubo tiroteo ni heridos; el apagón del pebetero del Fossar no fue intencionado; y la mujer agredida por el tema de los lazos no es la de las fotos.