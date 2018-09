La 67º reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI-IWC) se ha celebrado en Florianópolis, Brasil, del 4 al 14 de septiembre, ¿lo sabías? Las noticias sobre el encuentro se han centrado en el rechazo a la creación de un santuario de ballenas en el atlántico sur y el “logro” de no levantar la moratoria de caza de ballenas que Japón, entre otros, proponía. ¿Qué? No me he enterado de nada. ¿Qué es lo que han ganado las ballenas?