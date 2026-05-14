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La seguridad del Bernabéu retira dos pancartas contra Florentino

La seguridad del Real Madrid retiró todas las pancartas contra Florentino Pérez que algunos aficionados lograron colar en el estadio. Con el partido ya empezado, se desplegaron en diferentes zonas del campo una que ponía "Florentino, vete ya" y otra de "Florentino culpable". Enseguida acudió la seguridad del estadio para retirarlas, pese a que los hinchas que las portaban se resistieron.

| etiquetas: bernabéu , florentino , seguridad , democracia , libertad expresión
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6 comentarios
5 2 3 K 36 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Libertad en la ciudad de la libertad en la comunidad de la libertad xD

Luego que si vivimos en una dictadura del perro xD
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Dene #1 Dene
libertad hasta cierto punto... pancartas solo si alaban al capo
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Veelicus #5 Veelicus
Estoy empezando a leerme el libro que habla de la vida de julio cesar, Roma soy yo, y todo este sainete me ha recordado a ello, solo falta que florentino perez saque un libro y que lo titule: El Real Madrid soy yo
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alfre2 #6 alfre2
#4 debe ser esa la razón por la que también censuran los móviles en las asambleas de compromisarios del club.
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alfre2 #3 alfre2
Cada vez enfocan a detalle hacia la grada quedan retratados. Mejor que sigan con los planos generales y la megafonía a tope. De esa forma auguro un Reich que durará mil años.
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Konekallejera #4 Konekallejera
#3 hoy en día con los móviles no hacen falta las cámaras oficiales de los medios
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menéame