La seguridad del Bernabéu retira dos pancartas contra Florentino

La seguridad del Real Madrid retiró todas las pancartas contra Florentino Pérez que algunos aficionados lograron colar en el estadio. Con el partido ya empezado, se desplegaron en diferentes zonas del campo una que ponía "Florentino, vete ya" y otra de "Florentino culpable". Enseguida acudió la seguridad del estadio para retirarlas, pese a que los hinchas que las portaban se resistieron.