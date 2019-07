Un segundo crucero no atracará en el puerto de San Juan por razones de seguridad, debido a la celebración este miércoles de una manifestación en la capital de Puerto Rico para pedir la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, informaron las autoridades locales. Se trata del "Harmony of the Seas", al Muelle 3 del Viejo San Juan, y perteneciente a la línea de cruceros Royal Caribbean.