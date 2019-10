La segunda vida de Mayor Oreja: llevar a Europa y América Latina el ultracatolicismo español

El exministro Jaime Mayor Oreja está ahora al frente de la Fundación Valores y Sociedad, que junto a HazteOír ha conformado grupos transnacionales para promover el lobby religioso. En el camino inverso, el PP y sobre todo Vox han incluido en sus listas electorales a personas que provienen de una red conservadora de influencia europea. Representación gráfica de la red ultracatólica que une a Vox y el PP, a través de One of Us y CitizenGo, con el 'lobby' religioso en Bruselas...