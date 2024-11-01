Según los científicos, las extrañas propiedades de este antiguo artefacto romano apuntan a la existencia de nanotecnologia de hace 1600 años [Eng]  

Conocida como la Copa de Licurgo, es uno de los ejemplos más singulares de trabajo en vidrio jamás producidos por el Imperio Romano, ya que está hecha de vidrio dicroico, un material que parece exhibir una coloración completamente diferente cuando la luz lo atraviesa, lo que hace que se vea verde cuando se ilumina desde el frente, pero que aparezca de un llamativo color rojo ámbar cuando se ilumina desde atrás. Durante el siglo IV, artesanos romanos crearon un artefacto extraordinario que exhibe cualidades ópticas tan únicas que han desconcerta
Los científicos no dicen tal cosa. Lo dice el memo del periodista, que además llega tardísimo con una historia que se conoce desde los años 60 y que se investigó en 1990, nada menos que hace 36 años: La investigación científica de su efecto dicroico/nanopartículas, se desarrolló sobre todo desde finales de los años 50 y 60, con un análisis del British Museum y estudios publicados en 1963 y 1965; la identificación moderna mediante microscopía electrónica de transmisión se publicó en 1990.
Manda huevos.
Ni es una novedad ni hay que tomarse tan en serio lo de la "nanotecnologia", la hipérbole es muy manida en periodismo