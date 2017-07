Según el Antiguo Testamento, está escrito que Dios mandó a sus seguidores a asesinar a todos los cananeos (Deuteronomio 20:17), quienes inventaron uno de los primeros alfabetos conocidos pero de quienes no se tiene registro escrito porque sus papiros no soportaron el paso del tiempo. Sin embargo, el genetista del Instituto Sanger del Welcome Trust, en Reino Unido, Chris Tyler-Smith, confirmó que eso es mentira.